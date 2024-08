iliad, fatturato sale a 4,9 miliardi nel semestre

(Teleborsa) - La semestrale di isi chiude conin crescita del 10,3% a 4,9 miliardi di euro in Europa. L'si attesta a 251 milioni di euro, in salita dell'8,6% rispetto ai 231 milioni della prima metà del 2023."Risultati in crescita, con un primo semestre con performance solide", si legge in una nota. Alla luce dell'andamento dei primi sei mesi, per la fine del 2024 Iliad "riafferma le sue ambizioni nel raggiungere un fatturato di 10 miliardi di euro".Sul fronte degli, Iliad conta 49 milioni e 833 mila utenze, +621 mila rispetto a marzo 2024.Anche i principali indicatori finanziari diconfermano la crescita inarrestabile dell’operatore: il fatturato del primo semestre è di 552 milioni di euro, +11,5% rispetto al primo semestre 2023; in crescita anche l’EBITDAaL, che passa dai 117 milioni dell’H1 2023 ai 147 milioni registrati al 30 giugno di quest’anno, con un aumento del 25,6%., che si conferma leader per saldo netto di utenti per il venticinquesimo trimestre consecutivo. – spiega– Anno dopo anno, abbiamo dimostrato come iliad sia un’azienda che contribuisce allo sviluppo per il Paese. I dati attuali confermano che stiamo andando nella giusta direzione, con un fatturato e un EBITDAaL in continua crescita e una community che conta ormai 11,5 milioni di utenti. In dodici mesi abbiamo quasi raddoppiato la customer base nel segmento fibra FTTH, un segnale importante che indica una crescente consapevolezza degli utenti in termini di qualità e trasparenza".