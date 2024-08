Wall Street chiude in calo

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,39%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 5.592 punti. In ribasso il(-1,18%); sulla stessa linea, in rosso l'(-0,71%).Gli occhi degli investitori sono stati puntati sul titoloe sui suoi conti trimestrali che il colosso tech americano ha pubblicato dopo la chiusura del mercato, usati dagli addetti ai lavori come una cartina di tornasole per valutare lo stato degli investimenti in AI.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,30%),(-1,05%) e(-0,84%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,82%),(+0,81%),(+0,79%) e(+0,65%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,95%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,29%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,01%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,70%.Al top tra i, si posizionano(+2,53%),(+2,03%),(+1,96%) e(+1,18%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,06%.Scende, con un ribasso del 4,55%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,35%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,07%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,8%; preced. 1,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 234K unità; preced. 232K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,2%; preced. 4,8%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)15:45: PMI Chicago (atteso 44,4 punti; preced. 45,3 punti).