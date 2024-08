Assegno Unico, Schlein: "sbagliato minarne la dimensione universalistica"

(Teleborsa) - La segreataria del Pd,, ha definito il governo "settario" in merito all'ipotesi avanzata da Repubblica secondo la quale l'esecutivo starebbe lavorando per abolire o quanto meno modificare l'Assegno Unico Universale. Ipotesi che è stata smentita anche dalla presidente del Consiglio,. "Quando una misura funziona ma non c'è la loro firma puntano a stravolgerla, per piantare una propria bandierina. L'hanno fatto anche col fondo per l'affitto e col", ha dichiarato Schlein in un'intervista alla stessa testata. "Sarebbe sbagliato minarne la dimensione universalistica. Il Pd si era fortemente battuto per approvarlo, e lo difenderemo con tutte le nostre forze", ha aggiunto.Sulla"non sappiamo nulla delle loro intenzioni. Ma c'è qualcosa di più grave. La totale opacità suldi medio termine: il governo deve presentarlo entro il 20 settembre. Sono le intenzioni per la ripresa dei prossimi sette anni. Non meritava un'ampia riflessione con le parti sociali, con la, con le opposizioni? E invece stanno tenendo tutto sottotraccia", ha dichiarato.