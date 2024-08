Wall Street chiude incerta

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo una mattinata nel complesso buona, dominata da dati macro posotivi come quello del PIL del 2° trimestre.A New York, ilregistra un rialzo dello 0,59%, mentre si mostra più incerto l', che chiude la giornata a 5.592 punti. Dimesso il(-0,13%); sulla stessa linea l'(-0,2%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,26%),(+0,85%) e(+0,70%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,74%) e(-0,47%).del Dow Jones,(+2,68%),(+1,91%),(+1,46%) e(+1,35%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,91%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,73%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,58%.Tra i(+4,80%),(+4,49%),(+3,88%) e(+3,40%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -10,25%.In apnea, che arretra del 6,38%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,01%.scende dell'1,70%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)15:45: PMI Chicago (atteso 44,4 punti; preced. 45,3 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 67,8 punti; preced. 66,4 punti)14:30: Bilancia commerciale16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -846K barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.