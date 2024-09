Adecco Italia, l'Ad Angelo Lo Vecchio assume anche carica Presidente

The Adecco Group

(Teleborsa) -annuncia che, a partire dal 1° settembre 2024,, attuale Amministratore Delegato di Adecco Italia,succedendo a Sergio Picarelli che continuerà a lavorare su progetti strategici di Adecco APAC & Japan fino alla fine dell'anno, oltre a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione Adecco in Italia.In Adecco dal 2001, Lo Vecchio porta in questo nuovo ruolo un, acquisite grazie alla sua leadership maturata in oltre 20 Paesi e tre continenti. In precedenza, il manager ha ricoperto il ruolo di Regional President of EEMENA, garantendo lo sviluppo del business tra le tre GBU presenti nella Region.Il neoeletto Presidentee continuerà a, nel suo ruolo di Amministratore Delegato di Adecco Italia.