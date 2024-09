Borse europee resta al palo orfane di Wall Street. Milano in trend

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Laprosegue gli scambi all'insegna della, che oggi sono orfane diper la festività delL'attenzione dunque si concentra sugli appuntamenti clou della settimana, in particolare il, che sarà pubblicato venerdì. Prima ancora, l'attenzione sarà catturata dagli: in attesa di conoscere domani quelli statunitensi, ilha confermato segnali recessivi. Deludente anche ilNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,107. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.499,6 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,12%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +142 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,72%.andamento cauto per, che mostra una performance modesta (-0,17%), poco mossa anche, che mostra una variazione pari a -0,19%, sottotonoche cede lo 0,27%.A Milano, si muove sotto la parità l'indice, che scende a 34.301 punti, con uno scarto percentuale dello 0,21%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 36.486 punti. In ribasso il(-1,1%); sulla stessa tendenza, in rosso il(-1,33%).di Milano, troviamo(+1,08%),(+0,99%),(+0,95%) e(+0,83%).Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -3,22%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,87%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,24%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,16%.Al Top tra le azioni italiane a(+0,74%),(+0,56%) e(+0,54%).Prese di profitto per la, che prosegue le contrattazioni a -13,08%.Seduta negativa per, che scende del 6,28%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,45%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,30%.