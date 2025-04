Brillante Piazza Affari insieme all'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l'In difficoltà ildopo la pubblicazione di ieri dei risultati diche ha chiuso il primo trimestre con un fatturato di 20,3 miliardi di euro, in calo del 2% rispetto ad un anno fa (-3% a livello organico). Particolarmente negativo il risultato del comparto Vini ed alcolici (-9%) così come Moda ed Accessori (-5%) che risente del clima negativo sul commercio mondiale.Sul fronte macroeconomico, peggiora l'ad aprile. L'indice anticipatore si è portato infatti a -14 punti dai 51,6 punti di marzo, mentre segnali di ottimismo arrivano dalla produzione industriale dell'Eurozona a febbraio 2025. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), l'output ha registrato un aumento dello 1,1% su base mensile rispetto al +0,6% di gennaio (dato rivisto da un preliminare di +0,8%). Il dato è migliore delle aspettative del mercato che si attendevano una crescita dello 0,1%.Intanto, dopo due mesi di tregua, in base ai dati pubblicati dalla Banca d'Italia il debito pubblico complessivo dell’Italia è tornato a superare la soglia psicologica dei 3.000 miliardi di euro, raggiungendo a febbraio un nuovo massimo storico di 3.024 miliardi.Deciso balzo in alto dell'(+4,4%), che raggiunge quota 1,13. Giornata di forti guadagni per l', che segna un rialzo del 3,06%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,85% e continua a trattare a 61,01 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +117 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,66%.ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,43%,avanza dell'1,41%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,86%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che porta a casa un guadagno del 2,39% sul; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 38.014 punti.di Milano, troviamo(+6,46%),(+5,16%),(+3,60%) e(+3,52%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,61%.scende dell'1,60%.di Milano,(+7,06%),(+5,05%),(+4,68%) e(+3,44%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,73%.Calo deciso per, che segna un -1,64%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,74%.