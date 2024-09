Al via la carta 'Dedicata a Te'

(Teleborsa) - Dalparte la distribuzione della, confermata e rifinanziata dalcon maggiori risorse. Il fondo è stato incrementato a, consentendo diper nucleo familiare."Prende il via lunedì 9 settembre la distribuzione della nuova carta 'Dedicata a Te', l'iniziativa che il Governo Meloni ha deciso di confermare e rifinanziare anche quest'anno aggiungendo maggiori risorse: 600 milioni che hanno permesso di aumentare il valore della carta a 500 euro a nucleo familiare", comunica ilLa carta sarà distribuita a, che riceveranno la comunicazione dal proprio Comune di residenza per il ritiro presso l'ufficio postale. Chi soddisferà i requisiti anche nel 2024 vedrà l'importo di 500 euro ricaricato automaticamente. Restano esclusi i cittadini che già usufruiscono di altri contributi pubblici per le famiglie.La carta può essere utilizzata per, con l'esclusione degli alcolici. La lista dei prodotti acquistabili è stata ampliata rispetto al 2023, includendo prodotti DOP e IGP, ortaggi surgelati e prodotti da forno surgelati. È prevista una, mentre le società di gestione dei carburanti hanno sottoscritto convenzioni con il Mimit, consultabili sul sito istituzionale. Il primo acquisto con la carta deve avvenire entro il 16 dicembre 2024, e l'intero importo deve essere utilizzato entro il 28 febbraio 2025. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Masaf."Dopo i riscontri positivi del 2023, abbiamo rilanciato la carta 'Dedicata a Te',. Questo provvedimento ribadisce l'attenzione del Governo Meloni verso chi vive un momento di difficoltà e rappresenta un sostegno alle filiere produttive italiane," ha dichiarato il ministro"Una misura concreta e strutturale, non un semplice spot, che mira alla crescita del Sistema Italia e garantisce a tutti," ha concluso il ministro.