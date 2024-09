Commissione Ue, Welt: "A Fitto vicepresidenza esecutiva con economia e Pnrr"

(Teleborsa) - "Per la prima volta un populista di destra,, membro del partito Fratelli d'Italia della prima ministra Giorgia Meloni, otterrà una. Fitto diventerà vicepresidente esecutivo della Commissione e sarà responsabile dell'economia e degli aiuti alla ricostruzione del Covid". È quanto scrive il quotidiano tedesco die Welt, segnalando che laavrà cinque vicepresidenti esecutivi.Oltre a Fitto e all'Alto rappresentante Ue per la politica estera – carica per la quale è stata indicata l'ex premier estone– secondo la Welt von der Leyen vorrebbe tra i vicepresidenti esecutivi il conservatore lettonea cui andrebbero le deleghe per l'allargamento e la ricostruzione dell'Ucraina.Secondo quanto scrive il quotidiano tedesco, gli altri vicepresidenti esecutivi potrebbero essere la socialista spagnolacon la delega per la transizione e il liberale francese(industria e autonomia strategica). L'olandesesi dovrebbe occupare delle relazioni commerciali mentre il nuovo commissario europeo per l'energia, sempre secondo le indiscrezioni raccolte da Die Welt, dovrebbe essere l'attuale ministro dell'industria cecoLo slovaccodovrebbe occuparsi della riduzione della burocrazia e delle questioni inter-istituzionali, mentre il polacco Piotr Serafin sarà responsabile del bilancio, guidando quindi i negoziati sul nuovo bilancio settennale dell'Ue.