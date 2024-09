Madrid: in calo Unicaja Banco

istituto finanziario con sede in Spagna

Unicaja Banco

Ibex 35

Unicaja Banco

(Teleborsa) - Ribasso per l', che presenta una flessione del 2,38%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario diche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 1,179 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 1,214. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 1,168.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)