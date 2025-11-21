Milano 13:51
Madrid: andamento negativo per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'istituto finanziario con sede in Spagna, con una flessione del 2,87%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Unicaja Banco rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Osservando il grafico di breve periodo di Unicaja Banco, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 2,398 Euro e supporto a 2,342. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 2,454.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
