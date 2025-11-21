Madrid: andamento negativo per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'istituto finanziario con sede in Spagna
, con una flessione del 2,87%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend di Unicaja Banco
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Osservando il grafico di breve periodo di Unicaja Banco
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 2,398 Euro e supporto a 2,342. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 2,454.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)