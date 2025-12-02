Milano 15:50
43.311 +0,12%
Nasdaq 15:50
25.539 +0,77%
Dow Jones 15:50
47.307 +0,04%
Londra 15:50
9.685 -0,18%
Francoforte 15:50
23.707 +0,50%

Madrid: andamento rialzista per Unicaja Banco

Migliori e peggiori
Madrid: andamento rialzista per Unicaja Banco
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'istituto finanziario con sede in Spagna, che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unicaja Banco evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Unicaja Banco rispetto all'indice.


Tecnicamente, Unicaja Banco è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,613 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,557. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,669.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```