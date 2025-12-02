Madrid: andamento rialzista per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'istituto finanziario con sede in Spagna
, che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unicaja Banco
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Unicaja Banco
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Unicaja Banco
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,613 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,557. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,669.
