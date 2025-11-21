Milano 13:52
42.711 -0,48%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 13:52
9.515 -0,13%
Francoforte 13:52
23.180 -0,43%

Madrid: scambi negativi per Unicaja Banco

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi negativi per Unicaja Banco
Sottotono l'istituto finanziario con sede in Spagna, che passa di mano con un calo del 2,87%.
Condividi
```