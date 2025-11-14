Milano 10:05
44.407 -0,78%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:05
9.707 -1,02%
Francoforte 10:05
23.886 -0,65%

Madrid: si concentrano le vendite su Unicaja Banco

(Teleborsa) - Rosso per l'istituto finanziario con sede in Spagna, che sta segnando un calo del 2,46%.

Lo scenario su base settimanale di Unicaja Banco rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Unicaja Banco rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,488 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,44. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,536.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
