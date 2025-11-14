Madrid: si concentrano le vendite su Unicaja Banco

(Teleborsa) - Rosso per l'istituto finanziario con sede in Spagna
, che sta segnando un calo del 2,46%.
Lo scenario su base settimanale di Unicaja Banco
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Unicaja Banco
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,488 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,44. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,536.
