Madrid: si concentrano le vendite su Unicaja Banco

istituto finanziario con sede in Spagna

Unicaja Banco

Ibex 35

Unicaja Banco

(Teleborsa) - Rosso per l', che sta segnando un calo del 2,46%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,488 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,44. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,536.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)