Volotea annuncia aumento capitale da 100 milioni e ingresso AEGEAN

(Teleborsa) -ha effettuato undi euroche ha sancito anche, il principale vettore greco e partner commerciale di Volotea dal 2021. Questa operazionedi Volotea e consolida la partnership strategica con AEGEAN, con l'obiettivo di migliorare il posizionamento di entrambe le compagnie aeree nel continente e la loro capacità di rispondere ai cambiamenti del settore.Più in dettaglio, Volotea ha rafforzato la sua base azionaria con, di cuied i restantidagli attuali investitori della compagnia, tra cui ilguidato dall'amministratore delegato e fondatore Carlos Muñoz.di euro dovrebbe essere versata, con la stessa ripartizione.Se il contributo dellavenisse convertito in azioni, questo corrisponderebbe ad unada parte del vettore greco. Se anche la seconda tranche verrà versata e successivamente convertita, la partecipazione complessiva di AEGEAN in VoloteaAssieme all'ingresso nel capitale, è prevusta una, volta a rafforzare la posizione strategica e finanziaria di Volotea in Europa, per affrontare al meglio i prossimi sviluppi del settore (ITA-Lufthansa) e l'evoluzione del panorama competitivo del mercato europeo. Inoltre, Volotea potràulteriormente la sua, concentrandosi sulla crescita e sul miglioramento dei servizi nel Paese.