Poco mossa Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

beni di consumo per l'ufficio

energia

materiali

informatica

Travelers Company

IBM

Boeing

3M

Verizon Communication

Intel

Chevron

Amazon

Mondelez International

Tesla Motors

GE Healthcare Technologies

Advanced Micro Devices

Dollar Tree

Zscaler

Sirius XM Radio

PDD Holdings

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, e ha chiuso una seduta all'insegna della cautela in attesa del beige book della Federal reserve e dei dati sul mercato del lavoro venerdì. Ilsi attesta sui valori della vigilia a 40.975 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 5.520 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,2%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'(-0,19%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,85%) e(+0,52%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,42%),(-0,48%) e(-0,41%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,56%),(+1,41%),(+1,37%) e(+0,99%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,38%.Calo deciso per, che segna un -3,33%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,79%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,66%.Al top tra i, si posizionano(+4,18%),(+4,18%),(+3,24%) e(+2,87%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -22,16%.Crolla, con una flessione del 18,67%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,09%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,12%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 25,89K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 136K unità; preced. 122K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 231K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 3,8%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 2,3%; preced. 0,4%)15:45: PMI composito (atteso 54,1 punti; preced. 54,3 punti)15:45: PMI servizi (atteso 55,2 punti; preced. 55 punti).