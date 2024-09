Emak prosegue in rialzo dopo conferma Outperform di Intermonte

Emak

produttore di macchine per il giardinaggio e l'attività forestale

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che passa di mano in progresso dell'1,02%dopo che Intermonte ha confermato un giudizioe ridotto il Tartet Price a 1,60 da 1,85 euro a seguito del taglio delle stime sul 2024.Gli analisti di Intermonte ricordano che la società ha riportato risultati contrastanti del secondo trimestre dell'anno: se da un lato i mercati emergenti hanno sostenuto una solida crescita dei ricavi, dall’altro i margini sono stati messi sotto pressione dagli aumenti dei costi, in particolare della manodopera, dei trasporti e dei costi commerciali.Alla luce dei risultati del primo semestre, le stime di Intermonte sulla seconda parte dell'anno appaiono alquanto sfidanti, soprattutto in termini di redditività. Le previsioni sul 2024 sono state leggeremente ridotte: crescita fatturato a +8,5% da +10% e margine operativo all'11,5% dal 12% del 2023Il quadro tecnico del titolo Emak è in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,9753 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,01. Il peggioramento delè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,9607.