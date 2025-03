El.En., Intermonte abbassa target price e conferma Outperform

El.En.

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato aper azione (dai precedenti 14,80 euro) ilsu, società attiva nel mercato dei laser e quotata su Euronext STAR Milan, confermando la" sul titolo.Mentre l'attività di budgeting dell'azienda ha rivelato un certo ottimismo per il 2025, prevedendo un miglioramento sia del fatturato che della redditività (e i risultati dei primi 2 mesi sembrerebbero confermare questa fiducia), gliper il resto dell'anno. In questo contesto economico altamente incerto, il management prevede una crescita dei ricavi, in particolare nel settore industriale, mentre il settore medico è previsto invariato/in leggero rialzo. I"Riteniamo che la debole reazione post-risultati del titolo sia più correlata alladi taglio industriale (scadenza a fine mese) piuttosto che alle indicazioni per il 2025 - si legge nella ricerca - Continuiamo a credere che se la vendita andrà a buon fine, la società si troverà in una posizione ancora più forte, poiché non solo potrà vantare una maggiore esposizione al business Medical ad alto margine e alta crescita, ma avrà anche una posizione di cassa netta ancora più solida, che attualmente rappresenta circa il 15% della capitalizzazione di mercato., con il titolo scambiato a 6,8x/15,8x EV/EBITDA/PE sui numeri del 2025".