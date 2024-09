Tax credit Zes: approvato il nuovo modello per le comunicazioni integrative

(Teleborsa) - È stato approvato il nuovo modello per l'invio delle comunicazioni integrative relative al"Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno", previsto dal Decreto Legge 113/2024. Il provvedimento, firmato dal direttore dell'introduce nuove regole per l'invio delle comunicazioni, modificando quanto indicato nel provvedimento dell'11 giugno 2024. In base a queste modifiche,secondo le precedenti disposizioni.Gli operatori economici potranno utilizzare ilper attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre. Tali investimenti erano già stati comunicati all'Agenzia a partire dal 12 giugno scorso.Il modello per la comunicazione integrativa sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate e dovrà essereutilizzando il software "", che sarà reso. Il beneficiario o il soggetto incaricato che ha inviato la comunicazione riceverà, nella sua area riservata, una ricevuta oppure una notifica di scarto dall'Agenzia.Nel caso in cui l'invio sia stato effettuato entro i termini previsti, ma sia stato scartato dal sistema telematico, sarà considerato tempestivo se ritrasmesso entro cinque giorni solari successivi al termine indicato.L'articolo 16 del Decreto Legge 124/2023 ha istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive esistenti o di nuova attivazione nella(ZES unica). Il credito, riconosciuto fino a un massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento, è commisurato all'ammontare degli investimenti realizzati dal primo gennaio 2024 al 15 novembre 2024. Gli investimenti di costo inferiore a 200.000 euro non sono agevolabili.