Dexelance scende in Borsa dopo i conti. Equita: EBITDA sotto attese ma FCF migliore

(Teleborsa) -per il titolo(ex Italian Design Brands), gruppo industriale diversificato quotato su Euronext Milan e tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, dopo che ieri pomeriggio ha annunciato del 2024.scrive che, con margini in calo non solo per l’effetto diluitivo di Turri/Axo ma anche per un peggioramento organico, a causa della top line più debole in una fase di accelerazione dei costi per la crescita, in particolare marketing (soprattutto nel 2Q data la concentrazione di eventi fieristici). La generazione di cassa è stata invece migliore delle attese grazie al working capital che ha generato 2 milioni di euro nel 1H (vs. -8 milioni exp., in linea con il trend del 1Q) beneficiando anche di un aumento degli anticipi da clienti a fronte di una crescita dell’ordinato, che riteniamo attribuibile soprattutto a Turri.Secondo Equita, Dexelance "tratta aed è una delle poche società quotate che offre esposizione al mercato dell’arredo di fascia alta, un mercato in crescita strutturale con opportunità di consolidamento". Inoltre, "Dexelance ha inoltre dimostrato storicamente capacità di sovraperformare il mercato, margini superiori ai peers e una".Intanto, scendecon i, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 8,76 e successiva a quota 8,32. Resistenza a 9,57.