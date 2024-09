Italiaonline, primo semestre in forte crescita: ricavi +5,7%, ebitda +26,4%

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'anno con risultati in forte crescita. Nel dettaglio, isono cresciuti del 5,7% a 143,4 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo del 2023. Di questi, isono pari a 139,1 milioni di euro, in aumento di 9,1 milioni di euro rispetto al 2023 (+7%). Un ottimo risultato, trainato principalmente dai(+4,1 milioni di euro ovvero +4,8%) e dal settore Publishing & ADV (+4,6 milioni di euro ovvero +12,3%).L' EBITDA ha registrato un incremento di 4,5 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2023, con un aumento del 26,9%, grazie alla crescita dei ricavi e alla riduzione dei costi. Un incremento significativo che si riflette anche a livello diper 3,2 milioni di euro.La maggiore profittabilità e il miglioramento nella gestione del capitale circolante hanno consentito di migliorare lache raggiunge i -73,4 milioni di euro rispetto i -79,7 milioni di euro nel primo semestre 2023, con un miglioramento del 7,9% ovvero 6,3 milioni di euro.I risultati del primo semestre 2024, spiega la internet company nella nota dei conti, evidenziano la "capacità di sviluppare il business digitale in ogni mercato in cui Italiaonline è player, dal Publishing alle soluzioni digitali per piccole come per grandi aziende, fino alle online directories che da cartacee si sono trasformate in prodotto digitale e marketplace. La crescita del primo semestre 2024 è il punto di partenza per una conferma dei risultati positivi anche a fine anno e per una Italiaonline sempre più attenta alle opportunità di crescita e merger & acquisiton".