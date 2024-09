MeglioQuesto, Antonio Cattaneo nuovo consigliere. Delega per AuCap da 10 milioni

MeglioQuesto

(Teleborsa) - L'di, società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha, in sostituzione della consigliera dimissionaria Cinzia Donalisio. La nomina di Antonio Cattaneo, si legge in una nota, è stata promossa da alcuni azionisti di minoranza e sostenuta da bancae dall'azionista di maggioranza MQ s.r.l., di cui è socio di riferimento Felice Saladini.Inoltre, in sede straordinaria, l'assemblea degli azionisti, ha deliberato, come proposto dal socio MQ S.r.I., di conferire al Consiglio di Amministrazione, la, a pagamento, per un, comprensivo di sovrapprezzo da definirsi in sede di esercizio della delega, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, entro dodici mesi dalla data della deliberazione. L'aumento di capitale potrà avvenire anche prevedendo l' esclusione del diritto di opzione, anche mediante compensazione di crediti del sottoscrittore scaduti ovvero oggetto di rinegoziazione e dei crediti relativi al finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l.La conversione, mediante esercizio della delega, del credito derivante dal finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ S.r.l. dovrà essere effettuata assicurando, al contempo, a tutti gli altri azionisti di sottoscrivere in opzione una quota di capitale sociale proporzionale alla propria partecipazione, così da poterdella partecipazione stessa.