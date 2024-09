Petrolio, l'Opec rivede al ribasso la crescita della domanda per il 2024

(Teleborsa) - L'ha deciso di rivedere le sue stime di crescita dellaper il 2024. Si tratta del secondo mese consecutivo in cui l'organizzazione dei produttori di petrolio hanno previsto aggiustamenti al ribasso. L'OPEC ha previsto un aumento della domanda globale di petrolio diquest'anno, in calo rispetto alle previsioni di 2,11 milioni di barili al giorno del mese precedente. Gli ultimi dati suggeriscono inoltre che il ritmo di crescita della domanda di greggio sarà più lento il prossimo anno.Gran parte della revisione al ribasso è stata determinata dalle stime per la, dove la crescita della domanda dovrebbe ora raggiungere i 650.000 barili al giorno nel 2024, in calo rispetto alla precedente stima di 700.000 barili al giorno. L'OPEC ha infatti notato che l'economia cinese è alle prese con sfide economiche e uno spostamento verso. "La crescita economica della Cina dovrebbe ancora rimanere ben sostenuta", ha comunque sottolineato l'organizzazione nel suo rapporto, ma ha aggiunto che le difficoltà del settore immobiliare e il crescente uso di camionpotrebbero ridurre la domanda di diesel e benzina.Come anticipato, L'OPEC ha tagliato le stima di crescita della domanda globale di petrolio per il 2025: leora indicano 1,74 milioni di barili al giorno contro 1,78 milioni di barili al giorno delle stime precedenti.Nel suol'organizzazione ha rivisto leggermente al rialzo al 3%, mentre resta ferma al 2,9% quella per il 2025. Le previsioni di crescita economica negliper il 2024 e il 2025 restano rispettivamente al 2,4% e all’1,9%, quelle per ilrestano allo 0,2% e 0,9%, rispettivamente. Per l’la previsione di crescita economica per il 2024 è rivista leggermente al rialzo allo 0,8%,mentre la previsione per il 2025 resta all’1,2%. Le previsioni di crescita economica dellaresta al 4,9% per il 2024 e al 4,6% per il 2025. Le previsioni di crescita economica dell’per il 2024 sono state riviste al rialzo al 6,8% a causa della robusta crescita nel primo semestre 2024, mentre la previsione per il 2025 resta al 6,3%.Le previsioni di crescita economica per ilsono state riviste al rialzo al 2,2% nel 2024 mentre rimangono all’1,9% per il 2025. Le previsioni di crescita economica dellasono riviste leggermente al rialzo al 3,2% nel 2024 e rimangono all’1,5% nel 2025.