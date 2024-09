Wall Street cauta. Sale l'attesa per inflazione e confronto Harris-Trump

Apple

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street con la lente degli investitori puntata sull'americana, dato in uscita domani, che influenzerà le decisioni del FOMC, il braccio operativo della, che si riunirà la prossima settimana. Dopo il dato sul, che ha testimoniato un’economia in rallentamento, la maggior parte degli addetti ai lavori stima un taglio anche di 50 punti base, del costo del denaro, da parte dell’istituto americano.Intanto entra nel vivo la: l'attenzione, infatti, si concentra anche sul primo confronto diretto in tv, oggi (alle 21 ore americane), tra i due candidati, sulla parità secondo gli ultimi sondaggi.Sul fronte societario, focus sul titolo, dopo che la Corte di Giustizia europea ha definito "illegali" gli accordi fiscali tra la società statunitense e l'Irlanda: l'azienda dovrà versare a Dublino 13 miliardi di euro di tasse arretrate. Sempre i giudici europei, hanno respinto il ricorso di Google contro la maxi-multa da 2,4 miliardi di euro inflitta dalla Commissione europea al gruppo di Mountain View per abuso di posizione dominante.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 40.749 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.492 punti. Guadagni frazionali per il(+0,65%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,59%).