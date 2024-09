Amundi SGR, Francesco Sandrini nominato Chief Investment Officer

Amundi

(Teleborsa) -, primo asset manager europeo e tra i primi 10 operatori a livello mondiale, ha annunciato la nomina diin qualità didiSandrini supervisiona le Strategie Multi-Asset di Amundi dal 2022. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Head of Multi Asset Balance, Income and Real Return Strategies, occupandosi della supervisione dei portafogli multi asset dal 2012. È entrato in Amundi (in precedenza Pioneer Investments) nel 1998. Nel corso dei suoi precedenti incarichi ha lavorato a Dublino e a Monaco di Baviera.Inoltre,ha annunciato la nomina diin qualità di. d'Orgeval ha iniziato la sua carriera nel 1995 presso Rothschild Gestion in qualità di portfolio manager e analista buy-side per quattro anni, per poi entrare in Pargesa nel 1999 come portfolio manager e analista. Nel 2001 è entrato in AXA Investment Managers (AXA IM) con la carica di Head of Fund Research e nel 2003 è stato nominato CIO di AXA Multimanager Ltd a Londra. Nel 2006 è entrato a far parte del global risk department, assumendo nel 2010 il ruolo di Chief Risk Officer. Nel 2016 Philippe è stato nominato Head of AXA IM UK. Nel dicembre 2020 è entrato in Amundi in qualità di CEO di Amundi nel Regno Unito.