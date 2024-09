Avio, ricavi e redditività in crescita nel primo semestre. Guidance confermata

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha chiuso il2024 con unpari a 1.386 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto al 31 dicembre 2023. I nuovi ordini registrati nel semestre sono pari a euro 208 milioni, di cui circa metà relativi a contratti in ambito difesa e, per la restante parte, relativi ad attività di produzione del motore P160 e ad ulteriori attività di sviluppo di Vega E.sono risultati pari a 180,6 milioni di euro, in crescita del 14,5% rispetto al primo semestre 2023. L'incremento è principalmente attribuibile alle maggiori attività di produzione in ambito propulsione difesa e ai progetti di sviluppo tecnologico (Next Gen EU).L', pari a 10,6 milioni di euro, escludendo i costi non ricorrenti, in linea rispetto al primo semestre 2023, riflette i maggiori ricavi, con un diverso mix di business caratterizzato da minori produzioni di motori P120/P160 di Ariane e del Vega C, in attesa nel semestre, rispettivamente, del volo inaugurale di Ariane 6 (avvenuto poi con successo ad inizio luglio 2024) e del ritorno al volo di Vega C confermato nel quarto trimestre 2024 (a seguito del successo del test del motore Zefiro 40 a maggio).L'è stato pari a -0,4 milioni di euro (+3,5 milioni di euro rispetto al primo semestre 2023), mentre l'è stato pari a 2,1 milioni di euro (+0,7 milioni di euro rispetto al primo semestre 2023). Ilè stato pari a -1,8 milioni di euro (+2,1 milioni di euro rispetto al primo semestre 2023).Laammonta a 21,5 milioni di euro, registrando un decremento rispetto a 76,1 milioni di euro al 31 dicembre 2023. Tale voce riflette la stagionalità tipica del business connessa al trasferimento ai sub-contractors di anticipi precedentemente incassati da clienti, nonché all'approvvigionamento di alcuni long lead items strategici di Vega C.Laannunciata nel mese di marzo 2024 risulta confermata: Portafoglio Ordini a 1.500-1.600 milioni di euro; Ricavi Netti a 370-390 milioni di euro; EBITDA Reported a 21-26 milioni di euro; Utile Netto a 6-10 milioni di euro."La prima parte del 2024 è stata caratterizzata da molti importanti eventi: all'indomani dell'ultimo volo di Vega, conclusosi con successo, toccherà al lanciatore Vega C raccogliere l'eredità del proprio predecessore e assicurare in futuro, insieme ad Ariane 6, un autonomo accesso allo spazio per l'Europa - ha dichiarato l'- Al tempo stesso, le importanti novità che hanno caratterizzato il settore della propulsione in ambito difesa hanno delineato unadel business della società: consapevoli della nostra esperienza, inizieremo con passione e determinazione a collaborare con i nostri nuovi partner americani per supportarli e raggiungere obiettivi sempre più sfidanti".