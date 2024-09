CULTI Milano: ricavi primo semestre +8%, ebitda +17%

CULTI Milano

(Teleborsa) -, società specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze e cosmesi, ha chiuso il primo semestre del 2024 conche si attestano a 12 milioni in aumento dell8% rispetto agli 11,1 milioni del primo semestre 2023. EBITDA di Euro 2,1 milioni ed EBIT di Euro 1,7 milioni (rispettivamente Euro 1,8 milioni ed Euro 1,4 milioni nel primo semestre 2023), con variazioni, rispetto all’esercizio precedente, rispettivamente del +17,6% e del +19,9%. La marginalità dell’EBITDA rispetto al fatturato è pari al 17,5%; mentre nel primo semestre 2023 era stata pari al 16,2%.(EBT) pari a Euro 1,6 milioni e risultato netto consolidato a Euro 0,9 milioni (i medesimi dati al 30 giugno 2023 erano stati rispettivamente pari a Euro 0,2 milioni ed Euro -0,1 milioni).consolidata negativa per Euro 2,5 milioni (negativa per Euro 3,2 milioni al 31 dicembre 2023), in miglioramento del 21,8% grazie alla generazione operativa di cassa del periodo. La Posizione finanziaria netta era stata penalizzata nel corso del 2023 dall’acquisizione del restante 49% di SCENT Company (Euro 2,8 milioni).