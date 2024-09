Esprinet torna in utile nel 1° semestre. Ricavi in calo a 1,85 miliardi di euro

Esprinet

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, ha chiuso il primo semestre del 2024 concontabili da contratti con clienti pari a 1.849,9 milioni di euro, -3% rispetto a 1.905,8 milioni di euro nello stesso periodo dello scorso anno.L', che coincide con l'EBITDA non essendo stati rilevati costi di natura non ricorrente, è pari a 24,7 milioni di euro, rispetto a 24,9 milioni di euro nei primi sei mesi del 2023 (-1%). L'incidenza sui ricavi si attesta all'1,33% rispetto all'1,31% nello stesso periodo del 2023 e sconta l'aumento del peso dei costi operativi (dal 4,22% nel primo semestre del 2023 al 4,33% al 30 giugno 2024) in conseguenza della riduzione dei ricavi.L'è pari a 3,3 milioni di euro, rispetto a -26,9 milioni di euro nei primi sei mesi del 2023."Nel secondo trimestre 2024 il mercato della distribuzione ICT nel sud Europa è tornato a crescere e tale dinamica positiva è proseguita anche nel mese di luglio - ha commentato l'- Il Gruppo in questo contesto ha sovraperformato il mercato con un aumento delle Gross Sales del 9% guadagnando quota di mercato in particolare nel segmento alto marginante di Solutions e Servizi dove la crescita è stata del 17% in un mercato flat. Anche il segmento della clientela retail ha dato segnali di ripresa dopo un lungo periodo di contrazione. Lo scenario complessivo sembra quindi confermare le previsioni degli analisti che vedono il".Laè negativa per 164,0 milioni di euro e si confronta con un saldo negativo pari a 188,3 milioni di euro al 31 marzo 2024 e con un saldo negativo pari a 207,2 milioni di euro al 30 giugno 2023.Esprinetper l'esercizio in corso che prevedono un EBITDA Adj. compreso tra 66 e 71 milioni di euro a fronte dei 64,1 milioni di euro dello scorso anno.