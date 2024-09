Meloni invita Draghi a Palazzo Chigi

(Teleborsa) -ha avuto un, che è stato invitato. L'invito è stato rivolto dal capo del governo per un confronto sulpresentato nei giorni scorsi da Draghi assieme alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen.Ilfa appello agliper la competitività e sollecita il lancio diper ridurre io gap con USA e Cina, altrimenti l'Europa sarebbe condannata ad unaIl rapporto chiama in causa il debito comune (eurobond) e l'abolizione dei veti degli Stati membri, sollecitandoda indirizzare a industria, innovazione, difesa e transizione green.Draghi parla anche die sollecita soprattutto il completamento dell'unione bancaria e del mercato die capitali, per approntare i capitali necessari agli investimenti necessari in UE, in aggiunta al, come fatto per finanziare il Recovery Plan.Una proposta quest'ultima che ha trovato. "Il prestito congiunto dell'Ue: alle imprese non mancano le sovvenzioni", ha replicato il ministro delle Finanze tedescocommentando il Rapporto Draghi e ricordando che le imprese europee "sono incatenate dalla burocrazia e da un'economia pianificata" ed il problema principale è che hanno "difficoltà ad accedere al capitale privato"., ha concluso lapidario il ministro tedesco.Se l'accoglienza dell'Ue è stata complicata, lo stesso si può dire per l'Italia.. Seha accolto positivamente il report, che va nella direzione auspicata dal fondatore Silvio Berlusconi, lasi dice "non convinta più di tanto" dalla relazione Draghi, da cui si attendeva "un po' più di coraggio, anche sul tema energetico". Diversificata la posizione degli esponenti di, fra chi parla di un tono troppo discreto o "polite" all'inglese e chi, come il capo delegazione Carlo Fidanza ritiene che la relazione abbia "riportato tutti sul pianeta Terra, a partire dai marziani della decrescita felice europea"., che vedono nella relazione Draghi un attacco al neoliberismo europeo e dunque a Draghi stesso.