Wall Street chiude contrastata

(Teleborsa) - E' prevalsa la cautela a Wall Street che ha chiuso la seduta a due velocità, alla vigilia del dato sull'indice dei prezzi al consumo di agosto, e in attesa del dibattito Harris-Trump. Ilarchivia la seduta con un leggero calo dello 0,23%, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,45%, portandosi a 5.496 punti. Sale il(+0,9%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,6%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,39%),(+1,23%) e(+0,45%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,92%) e(-0,98%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,42%),(+2,15%),(+2,09%) e(+1,90%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,19%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,39%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,19%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,76%.Tra i(+5,28%),(+4,66%),(+3,87%) e(+3,49%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,31%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,84%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,01%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,35%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,6%; preced. 2,9%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -6,87 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 227K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,2%)14:30: Prezzi export, mensile (preced. 0,7%).