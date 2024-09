Borse europee euforiche nel giorno della BCE. A Milano scatta TIM

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance, nel giorno in cui. Una seconda riduzione al costo del denaro, dopo quella già decisa a giugno, è ormai scontata dal mercato, ma resta da vedere se si muoverà di nuovo nei prossimi mesi.Restando in tema di politica monetaria, il dato sull’ha spento le speranze di un ampio taglio dei tassi da parte della, la prossima settimana.dopo la mossa di Unicredit su Commerzbank, della vigilia, che ha rimesso in discussione le ipotesi per il risiko sugli istituto di credito.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,102. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.516 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,72%.Lomigliora, toccando i +136 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,46%.ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,16%,avanza dello 0,77%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,80%. Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,03%; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,01%.di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 6,35%, dopo un report di Bofa che alza il prezzo obiettivo a 34 centesimi per azione.Denaro su, che registra un rialzo del 3,63%, promossa da JP Morgan Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,19%, il cui amministratore delegato Andrea Orcel ha spiegato che sulla partecipazione del 9% in Commerzbank, una fusione o un'acquisizione sono temi "in cima ai colloqui"..Buona performance per, che cresce del 2,75%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,06%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,79%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,66%),(+2,39%),(+2,38%) e(+2,38%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,95%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,96%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,98%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,90%.Tra lepiù importanti:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0%; preced. 0,5%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,8%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. -0,5%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 227K unità; preced. 227K unità).