DEA, Banca Profilo avvia copertura con Buy e TP a 14,1 euro

(Teleborsa) -hasul titolo(DEA), operatore quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione nel Centro e Nord Italia, con raccomandazione "" e target price aper azione.Secondo gli analisti, è probabile che il settore assista a un consolidamento poiché le future concessioni saranno aperte solo ai distributori che entro la fine del 2025 gestiranno almeno 100k PoD. Ilin termini di numero di distributori, ma altamente concentrato in termini di PoD con: i) E-Distribuzione (85%), ii) 5 aziende (11%), iii) 116 aziende (4%). DEA mira a guidare l'aggregazione nell'ultimo gruppo, composto da operatori di piccola scala che gestiscono <25k PoD, in media, non idonei al rinnovo delle concessioni e troppo piccoli per essere obiettivi delle grandi multiutility. Inoltre, data la legge Bersani e previa conferma normativa, nessun operatore potrà possedere più del 25% di quota di mercato entro il 2030. In questo scenario, DEA è, grazie alla sua dimostrata capacità di esecuzione (5 operazioni dal 2023); il diritto di acquisire 24k PoD (con un price cap di 20 milioni di euro) e ulteriore potenziale di crescita esterna attraverso target selezionati fino a 31k PoD.Banca Profilo stima un CAGR deidell'11,9% (7,4% organico) nel 2023-2026 guidato da i) crescita dalla distribuzione principalmente nel 2024 a causa di cambiamenti nelle metodologie tariffarie, ii) acquisizione di ASPM. Il CAGR dell'è previsto al 12% (7,9% organico) grazie a una top line più alta con marginalità leggermente diluita da ASPM. Isono previsti a 24 milioni di euro, concentrati nel 2024 e nel 2025, a causa di investimenti relativi a nuovi contatori elettrici. Vengono ipotizzati 0,7 milioni di euro di dividendi annuali o circa il 40% dell'utile netto standalone del 2023. L'del 2024 è previsto a 8,2 milioni di euro, con graduali miglioramenti annuali a 1,7 milioni di euro nel 2026.