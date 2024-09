Mare Group, ordini strategici su tecnologie Extended Reality e Digital Twin

Mare Group

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria digitale attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso il trasferimento di tecnologie abilitanti, ha avviato due nuove collaborazioni che hanno già generato ordini per un valore complessivo superiore a 1,1 milioni di euro, i quali saranno evasi nel 2024., ha dichiarato: “Si consolida il riconoscimento di Mare Group quale player di rilievoper l’Extended Reality e Digital Twin. I nuovi progetti, avviati con, rappresentano inoltre un’opportunità di ulteriore sviluppo del know-how interno e di espansione del mercato sia in termini geografici che di ambito”.Tali ordini, spiega una nota, hanno ad oggetto rilevanti progetti strategici incentrati su tecnologie abilitanti, come la Extended Reality e la Digital Twin, e sono stati acquisiti da due multinazionali, una italiana e una estera, di primaria importanza nei settori Aerospace, Difesa e Automotive.segnano l'avvio di progetti di più ampio respiro: un accordo quadro e un accordo commerciale cherispettivamente sul mercato italiano e su quello tedesco.