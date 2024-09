Stabile la Borsa di New York dopo i dati sui prezzi alla produzione

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo che ihanno confermato le attese di un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base da parte della Federal Reserve. Gli investitori si trovano a valutare l'aumento dei prezzi alla produzione statunitensi nel mese di agosto (+0,2% su mese, più delle attese) e le richieste di sussidi di disoccupazione poco mosse nell'ultima settimana.Intanto, la ha annunciato una riduzione di 25 punti base del tasso sui depositi, che scende a 3,50%. Quello odierno è il secondo taglio dopo la prima riduzione di giugno, che ha messo fine all'intenso ciclo restrittivo a seguito del quale il tasso sui depositi era passato dal -0,50% in luglio 2022 al 4% in settembre 2023. La presidente della BCE, ha detto che la decisione è stata presa all'unanimità e che "il percorso - la cui direzione è ovvia, ovvero in discesa - non è predeterminato, in termini di sequenza e volume".Guardando ai, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 40.870 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.562 punti. Poco sopra la parità il(+0,23%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,23%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,14%) e(+0,79%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,79%),(+0,66%),(+0,61%) e(+0,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,53%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,22%. Tentenna, che cede lo 0,88%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,78%.(+4,61%),(+4,20%),(+3,49%) e(+3,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -15,63%. Sensibili perdite per, in calo dell'8,80%. In apnea, che arretra del 4,52%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,14%.