SYS-DAT, crescita a doppia cifra di utili e ricavi nei primi sei mesi

SYS-DAT

(Teleborsa) -, operatore italiano di successo nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e mercato di servizi, ha chiuso il primo semestre 2024 contotali pari a 28,7 milioni di Euro in crescita del 28,4% rispetto a 22,3 milioni di Euro registrati nel primo semestre 2023, grazie alle soluzioni software proprietarie e alla quota significativa di ricaviricorrenti e ripetuti, che rappresentano il 70% dei ricavi H1’24, che favoriscono la crescita negli anni futuri.L’ EBITDA si è attestato a 5,9 milioni di Euro, in crescita del 25,2% rispetto a 4,7 milioni di Euro registrati nel primo semestre 2023, con EBITDA margin del 20,6%, sostanzialmente stabile rispetto al primo semestre 2023.del primo semestre 2024 è stato di 2,6 milioni di Euro in crescita del 23,6% rispetto a 2,1 milioni di Euro registrati nel primo semestre 2023.Ladel Gruppo al 30 giugno 2024 è positiva per 5,7 milioni di Euro in crescita di 2,6 milioni di Euro rispetto a 3,1 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2023.