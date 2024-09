Tonica Wall Street con settore tech

Dow Jones

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la Borsa di New York, dopo il forte calo registrato in scia agli ultimi dati sull'inflazione statunitense che suggeriscono un approccio cauto per la Federal Reserve nel taglio dei tassi di interesse, il che potrebbe mettere a rischio il cosiddetto "atterraggio morbido" per la più grande economia globale. A fare da assist al listino americano è la buona performance dei titoli dei semiconduttori, in particolare del colosso produttore di chip per l’AI, Nvidia, che ha spinto in avanti anche AMD.Tra gli indici statunitensi, ilsegna un rialzo dello 0,31%; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dell'1,07%. Balza in alto il(+2,17%); come pure, sale l'(+1,41%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+3,25%),(+1,32%) e(+1,03%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,93%) e(-0,88%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,52%),(+3,42%),(+2,70%) e(+2,21%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,18%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,18%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,55%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,53%.Tra i(+8,05%),(+6,78%),(+6,53%) e(+5,15%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,75%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,67%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,49%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 227K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,2%)14:30: Prezzi export, mensile (preced. 0,7%)14:30: Prezzi import, mensile (preced. 0,1%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 68 punti; preced. 67,9 punti)16:00: Vendite industria, mensile (preced. -0,1%).