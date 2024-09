EQUITA Group, analisti confermano Buy: semestrale in linea con le attese

EQUITA Group

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Glidi Intesa Sanpaolo e Kepler Cheuvreux hannosul titolo, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, dopo che ieri pomeriggio la società guidata da Andrea Vismara ha pubblicato i risultati del primo semestre 2024.Kepler Cheuvreux, che ha una raccomandazione Buy e un TP di 4,5 euro per azione, scrive che i risultati hanno rispettato le attese e che, durante la conference call, il management hadi almeno 50 milioni di euro nel 2022-24 (il broker stima 52 milioni di euro) e le aspettative positive per il 2024, guidate dalla ripresa delle operazioni ECM nell'Investment Banking e dall'aumento dell'AUM degli investimenti alternativi (che hanno un margine di commissione più elevato rispetto agli investimenti liquidi).Inoltre, la società ha mantenuto la sua indicazione che gliaziendale 2022-24 di 110 milioni di euro di ricavi e oltre 25 milioni di euro di utili originariamente pianificati per il 2024 saranno. Per il periodo 2025-26, il broker stima 95-98 milioni di euro di ricavi e 17-20 milioni di euro di utile., che ha una raccomandazione Buy e un TP di 4,6 euro per azione, ha fatto notare che, durante la conference call, il management ha rilasciato una: le aspettative di mercato sui tassi di interesse più bassi, insieme a ulteriori progressi nelle iniziative istituzionali volte a supportare i mercati dei capitali, dovrebbero sostenere uno sviluppo positivo del mercato nell'Investment banking, seguito da un miglioramento nei mercati dei capitali azionari dal 2025 in poi. Un contributo positivo dal trading e l'aumento delle commissioni di gestione da asset illiquidi proprietari dovrebbero supportare la società nel conseguimento di profitti in linea con il pagamento dei dividendi mirato (pagamento cumulativo di 50 milioni di euro di dividendi nel periodo 2022-24)."Equita ha riportato un, con ricavi inferiori dell'1% rispetto alle nostre stime, mentre i costi operativi si sono sviluppati in modo più favorevole del 4%, con conseguenti profitti migliori del 3% rispetto alle attese - si legge nella ricerca - Le prospettive positive per il 2H24 nel comunicato stampa supportano le nostre stime attuali, che indicano un progresso mid-single-digit nei ricavi nell'anno fiscale 24 a 92,6 milioni di euro".