Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

(Teleborsa) -, che non si allinea alla chiusura rialzista delle altre borse di Eurolandia. Sul mercato USA, scambi negativi per l'L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali, nella settimana in cui si riunisce la Federal Reserve, con i mercati che scommettono tra un taglio al costo del denaro di 25 punti base e di 50 punti base. Restando in tema di politica monetaria, il, ha sottolineato che serve un "approccio graduale" nell'allentamento della stretta sui tassi, spiegando che ed è appropriato se i dati in arrivo saranno in linea con le previsioni.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,112. L'è sostanzialmente stabile su 2.579,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,99%, a 70,02 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +131 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,40%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,35%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,21%. Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 33.570 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 35.685 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 16/09/2024 è stato pari a 1,97 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,91 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,61 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 6,37% grazie alla promozione a Outperform da Mediobanca.In evidenza, che mostra un forte incremento del 4,94% dopo l'annuncio di un contratto EPC offshore in Qatar da 4 miliardi di dollari.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,22%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,30%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,36%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,56%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,02%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,41%.di Milano,(+3,28%),(+2,04%),(+2,04%) e(+1,84%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,11%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,21%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,92%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,73%.Tra ledi maggior peso:10:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)10:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,1%; preced. 1,3%)11:00: Indice costo lavoro, annuale (preced. 5%)11:00: Bilancia commerciale (atteso 14,9 Mld Euro; preced. 21,7 Mld Euro)14:30: Empire State Index (atteso -4,1 punti; preced. -4,7 punti).