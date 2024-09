Denaro su Alcoa, cede 25,1% in joint venture con Ma’aden

Alcoa

Alcoa

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 6,49%.Il produttore statunitense di alluminio ha dichiarato che venderà a Ma'aden, una partecipazione del 25,1%, nella sua joint venture con Saudi Arabian Mining, nota come Ma'aden, per un valore complessivo di circa 1,1 miliardi di dollari.L’intesa prevede che Alcoa riceva 150 milioni di dollari in contanti e circa 86 milioni di azioni Ma’aden, valutate intorno ai 950 milioni di dollari, in cambio della sua partecipazione nell’impresa avviata nel 2009.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +21,38%, rispetto a +4,09% dell').Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 35,06 USD. Possibile una discesa fino al bottom 33,92. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 36,2.