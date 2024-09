IWB, TP ICAP Midcap conferma Buy: forte miglioramento dei margini

Italian Wine Brands

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato il(aper azione) e la(a) sul titolo(IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, dopo la pubblicazione dei risultati per il primo semestre 2024.Gli analisti scrivono che i risultati evidenziano unagrazie a un mix di prodotti ottimizzato e a una significativa riduzione dell'incidenza del consumo di materie prime.Per il futuro, ilnei prossimi mesi. Il gruppo si concentrerà sulla riduzione dei costi (e di conseguenza dei prezzi di vendita) nel tentativo di incrementare i volumi una volta che il mercato riprenderà vigore. "Riteniamo infatti che IWB sarà in grado di replicare la crescita del mercato prevista per il 2025, in quanto stimiamo una crescita del top line del +2,7% nel FY 2025", si legge nella ricerca.Con il significativo miglioramento dell'indebitamento netto del gruppo, il management non ha inoltre escluso, che potrebbero migliorare ulteriormente i volumi nel medio termine.