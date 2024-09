Marcolin, accordo di licenza esclusiva con Abercrombie & Fitch

Abercrombie & Fitch Co.

(Teleborsa) -, azienda tra i leader a livello mondiale nel settore dell'eyewear, e, casa di moda statunitense, hanno siglato un. La partnership riguarderà il design, la produzione e la distribuzione di occhiali da sole e montature da vista a marchio Abercrombie, abercrombie Kids e Hollister."Con la forza dei nostri marchi, siamo entusiasti dell'espansione nella categoria eyewear e non potremmo essere più felici della nostra partnership con Marcolin. In qualità di leader del settore, Marcolin offrirà prodotti di alta qualità a clienti nuovi ed esistenti, supportando le nostre ambizioni di crescita a lungo termine", commenta"Siamo lieti di accogliere Abercrombie & Fitch Co. nel nostro portafoglio di brand. Questa nuova collaborazione supporterà la nostra crescita e rafforzerà la nostra presenza nel segmento lifestyle per i clienti più giovani, in linea con la nostra strategia di lungo termine", commentaLe collezioni eyewear SS25 di A&F Co. - le prime prodotte da Marcolin - sarannoe disponibili in tutto il mondo attraverso una rete di distribuzione di negozi selezionati.