Mercati in stand-by. A Piazza Affari corre Saipem

Saipem

UniCredit

Commerzbank

Generali

Jefferies

Unipol

Mediobanca

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Generali Assicurazioni

Unicredit

Unipol

Interpump

Telecom Italia

STMicroelectronics

Azimut

D'Amico

El.En

Digital Value

OVS

Ferretti

Reply

Pharmanutra

De' Longhi

(Teleborsa) -, con Piazza Affari che si posiziona sopra la parità. prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa. Milano è trascinata da contratto EPC offshore in Qatar da 4 miliardi di dollari),(il CEO Andrea Orcel ha dichiarato che una fusione concreerebbe valore per tutti gli stakeholder), promozione a Buy da) e promozione a Outperform da).Sul fronte macroeconomico, nel weekend è emerso che, con la domanda debole che ha continuato a incidere negativamente su produzione, investimenti e consumi. Stamattina l'Istat ha comunicato che ad agosto 2024 l'inflazione è aumentata dello 0,2% su base mensile e dell'1,1% su base annua (da +1,3% del mese precedente), confermando la stima preliminare.Con la riunione della BCE alle spalle e in attesa di quella della Fed, i mercati restano aggressivi sia sul ritmo che sull'ampiezza dei futuriLieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,26%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 69,29 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +132 punti base, con ilche si posiziona al 3,44%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,32%, poco mosso, che mostra un -0,05%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,07%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,28%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 35.782 punti. Senza direzione il(-0,17%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,38%.di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,06%. In luce, con un ampio progresso dell'1,83%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,75%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,53%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,03%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,89%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,78%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,77%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,38%),(+1,69%),(+1,62%) e(+1,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,89%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,60%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,33%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,24%.