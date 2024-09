Milano non si allontana dalla parità, bene Saipem e Unipol

Saipem

UniCredit

Commerzbank

Generali

Jefferies

Unipol

Mediobanca

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Unipol

Generali Assicurazioni

Unicredit

STMicroelectronics

Campari

Interpump

Amplifon

El.En

SOL

D'Amico

Alerion Clean Power

Tinexta

Ferretti

Reply

Juventus

(Teleborsa) -. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Spiccano contratto EPC offshore in Qatar da 4 miliardi di dollari),(il CEO Andrea Orcel ha dichiarato che una fusione concreerebbe valore per tutti gli stakeholder), promozione a Buy da) e promozione a Outperform da).Sul fronte macroeconomico, nel weekend è emerso che l'economia inha rallentato più del previsto ad agosto, con la domanda debole che ha continuato a incidere negativamente su produzione, investimenti e consumi. Stamattina l'Istat ha comunicato che ad agosto 2024 l'inflazione in è aumentata dello 0,2% su base mensile e dell'1,1% su base annua (da +1,3% del mese precedente), confermando la stima preliminare. In si è moderata la crescita del costo del lavoro nel 2° trimestre, mentre il surplus della bilancia commerciale si è assestato a 21,2 miliardi di euro a luglio.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,35%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.581,4 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +1%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +130 punti base, con ilche si posiziona al 3,42%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,24%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a 0%, e poco mosso, che mostra un +0,01%.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.566 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 35.682 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,30%; sulla stessa linea, leggermente negativo il(-0,61%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,92%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,47%. Buona performance per, che cresce del 2,19%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,73%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,27%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,51%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,24%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,19%.del FTSE MidCap,(+3,08%),(+2,15%),(+1,53%) e(+1,07%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,33%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,26%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,18%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,18%.