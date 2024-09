Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Continua a due velocità la Borsa di Wall Street, confermando l'andamento contrastato dell'avvio, con gli investitori in attesa di vedere quali decisioni di politica monetaria prenderà la Fed, mercoledì, che scommettono tra un taglio al costo del denaro di 25 punti base e di 50 punti base.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,34% a 41.535 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 5.624 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale calo il(-0,7%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,28%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,99%),(+0,88%) e(+0,87%). Nel listino, i settori(-1,16%) e(-0,48%) sono tra i più venduti.Tra i(+2,35%),(+2,31%),(+1,74%) e(+1,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,05%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,47%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,19%.(+3,84%),(+2,38%),(+2,31%) e(+2,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,10%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,11%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,37%.scende del 3,14%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Empire State Index (atteso -4,1 punti; preced. -4,7 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 1%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,7%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,6%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. -0,2%).