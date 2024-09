TIP, Intermonte lima target price e conferma Buy

Intermonte

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 12,4 euro) ilsu(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, confermando lasul titolo a "". Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre riflettono un contributo inferiore da plusvalenze ma con risultati resilienti da parte delle società in portafoglio in un contesto macro in deterioramento.Viene sottolineato che ilTIP organizzerà per la prima volta un, e contribuirà ad aumentare la conoscenza e la comprensione delle loro storie azionarie e la qualità degli imprenditori e dei manager in cui TIP ha investito."Dopo un periodo di ridotta attività in termini di nuovi investimenti, potrebbero esserci nel prossimo futuro condizioni più favorevoli per continuare la missione di gestione dinamica del portafoglio e conseguente creazione di valore come è sempre stato nel DNA di TIP - si legge nella ricerca - Pertanto, siamo fiduciosi che il paziente lavoro svolto e i futuri accordi consentiranno a TIP di continuare a fornire rendimenti forti e superiori alla media agli azionisti. Ladi TIP per potenziali investimenti futuri rimane significativa a circacomplessivamente"."Pensiamo che la recente sotto-performance di azioni mid-cap di qualità sia in procinto di un'inversione e TIP sembra interessante alla luce dello sconto sul NAV dinamico - viene aggiunto - Il, data la combinazione di società quotate e non quotate e il fatto che molti accordi sono orchestrati direttamente con imprenditori e manager che aprono il capitale specificamente per il contributo che possono ottenere da TIP e dalla sua rete. Questa è un vero e proprio goodwill che sta contribuendo al track record in termini di ritorno sugli investimenti forniti dalla società nel corso degli anni".