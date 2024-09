Euronext, conclusa espansione di Euronext Clearing a tutti i mercati dei derivati

Euronext

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha??finanziari Euronext. Questa "pietra miliare" segna la conclusione della migrazione da LCH SA a Euronext Clearing e la fine del rapporto contrattuale con LCH SA, si legge in una nota.Questa è stata la fase finale dell'espansione europea di Euronext Clearing (ex Cassa di Compensazione e Garanzia italiana), per creare la clearing house multi-asset class di Euronext. Questo risultato, realizzato nei tempi previsti a settembre 2024, segna l'ultimo risultato nel completamento del piano strategico "Growth for Impact 2024" di Euronext e l', tre anni dopo la sua acquisizione da parte di Euronext.Negli ultimi tre anni, Euronext ha trasferito il suoprincipale dal Regno Unito all'Italia, ha trasferito i mercati cash e derivati ??di Borsa Italiana alla sua piattaforma di trading proprietariae ha ampliato le attività di clearing di Euronext Clearing a tutti i mercati cash e derivati ??di Euronext in Europa.Con il completamento di quest'ultima fase del progetto di migrazione della compensazione, Euronext è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di 115 milioni di euro diannuali run-rate entro la fine del 2024."Euronext continua a rafforzare la spina dorsale della Capital Markets Union in Europa espandendo i servizi di Euronext Clearing alle attività sui derivati ??finanziari - ha commentato il- L'espansione di successo di Euronext Clearing contribuisce alla deframmentazione e all'armonizzazione delle attività post-trade in Europa, per aumentare l'attrattiva dei nostri mercati. Ciò garantisce che il nostro pool di liquidità europeo unico sia supportato da una struttura post-trade semplificata, snella e completamente integrata".