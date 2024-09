Ansaldo Energia, Ceo incontra il Ministro dell'Energia e delle Infrastrutture degli Emirati Arabi Uniti

(Teleborsa) - A margine delin corso ad Abu Dhabi, il CEO del Gruppo Ansaldo Energia,, ha avuto l'opportunità di incontrare il Ministro dell'Energia e delle Infrastrutture degli Emirati Arabi Uniti,. All'incontro hanno partecipato anche S.E., Ambasciatore d'Italia ad Abu Dhabi, e, CEO di Ansaldo Nucleare.S.E. Suhail Mohamed Al Mazrouei e il CEO Fabrizio Fabbri hanno affrontato temi quali ladegli Emirati Arabi Uniti in materia di sicurezza e transizione energetica, le importanti e consolidate relazioni tra Emirati Arabi Uniti e l’Italia e la fruttuosa presenza pluriennale di Ansaldo Energia nel paese.S.E. Suhail Mohamed Al Mazrouei ha sottolineato l'importanza di migliorare l'la produzione elettrica, garantendo al contempo l'equilibrio della rete. Tutto questo, ha sottolineato S.E. il Ministro dell'Energia e delle Infrastrutture degli Emirati Arabi Uniti, può essere realizzato solo sviluppando il giusto mix di fonti energetiche. S.E. ha anche sottolineato lacon cui sarà realizzato il programma nucleare degli Emirati Arabi Uniti, estremamente complesso e implementato in soli 8 anni. S.E. Suhail Mohamed Al Mazrouei ha espresso apprezzamento per la presenza di lunga data di Ansaldo Energia negli Emirati Arabi Uniti e per la partnership basata sulla cooperazione e sullo sviluppo.La presenza del Gruppo Ansaldo Energia negli Emirati Arabi Uniti risale a circa 30 anni fa. L'azienda ha inaugurato la sua filiale dinel 1995. Nel 2010 ha aperto il suo laboratorio di riparazione Abu Dhabi - Middle East Service Hub. Inoltre, nel 2022, Ansaldo Energia ha inaugurato ad Abu Dhabi il suo(IPS) Middle East, un centro diagnostico che monitora costantemente una vasta flotta di apparecchiature installate in tutto il mondo. Il Middle East IPS, operando insieme al suo gemello italiano con sede a Genova, sfrutta tecnologie all'avanguardia come strumenti di diagnostica predittiva. Ansaldo Energia impiega oltre 300 tecnici altamente qualificati nel Paese, è impegnata in complesse attività operative ed esegue la riparazione di circa 30.000 parti calde di turbine a gas.