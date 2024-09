GT Talent verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 5,2 milioni di euro

Ambromobiliare

MIT SIM

(Teleborsa) -, gruppo operante nel settore dell'entertainment sportivo tramite le società CarSchoolBox (che offre esperienze di guida in pista a bordo di supercar) e Scuderia Gentile (che realizza il format televisivo GT Talent), è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 5,17 milioni di euro, dopo avercirca 1,55 milioni di euro.La raccolta comprende le risorse rivenienti daieffettuati da alcuni investitori in data 6 agosto per un totale complessivo pari a 136.350 euro. In fase di collocamento i medesimi investitori hanno sottoscritto l'aumento di capitale a servizio della quotazione al prezzo di collocamento definito dall'emittente ridotto del 10%.Ildi collocamento è stato pari a 4 euro per azione, a metà della forchetta individuata in precedenza (tra 3,5 e 4,5 euro per azione). Ilè al 27,38% (calcolato sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni).Ilè composto da: Cosimo Saracino (Presidente e Amministratore Delegato), Pierandrea De Marco (Consigliere non Delegato), Simonetta Bono (Consigliere Indipendente), Andrea Soro (Consigliere Delegato).Dopo l'ammissione, l'è composto da: Cosimo Saracino con il 69,69% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, 71,86% dei diritti di voto; investitori con lock-up a 6 mesi con il 2,93% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, 2,72% dei diritti di voto; mercato con il 27,38% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, 25,41% dei diritti di voto.Sono presenti 100.000in azioni ordinarie (Price Adjustment Shares, PAS), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Cosimo Saracino, convertibili in azioni ordinarie al raggiungimento di obiettivi fissati su Ricavi delle Vendite e Posizione Finanziaria Netta per gli anni 2025 e 2026. Presenti ancheassegnati gratuitamente nel rapporto di 1 warrant per 1 azione ordinaria sottoscritta nell'ambito del collocamento in sede di IPO.L'ammissione è prevista nella data odierna, con il debutto a Piazza Affari in settimana. Nel processo di quotazione, GT Talent Group è assistita da CFO SIM in qualità di, dacome advisor finanziario. Dal primo giorno di quotazione sarà seguita dain qualità di