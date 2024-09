Borse europee in rialzo con focus su banche centrali. A Milano rimbalza Campari

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Campari

Stellantis

Brunello Cucinelli

Leonardo

Enel

Inwit

A2A

Carel Industries

MFE B

MFE A

Ferragamo

CIR

Ascopiave

IREN

(Teleborsa) -, in un contesto europeo più che positivo. La, riducendo i tassi di riferimento di 50pb e mostrandosi disposta a ulteriori diminuzioni importanti. Il nuovo grafico a punti ha, infatti, segnalato che, secondo la mediana, i funzionari prevedono di tagliare i tassi di oltre 50pb quest'anno, fino al 4,4%, e di 100pb l'anno prossimo, fino al 3,4%."Non penso che nessuno dovrebbe guardare a questo e dire, "Oh, questo è il nuovo ritmo" - ha detto il presidente della Fed,, in conferenza stampa - Penso che procederemo con cautela riunione dopo riunione e prenderemo le nostre decisioni man mano che andiamo avanti".Oggi arriveranno altre indicazioni sul fronte della politica monetaria dalla, che dovrebbe lasciare i tassi invariati al 5%. Intanto, laha mantenuto invariato il tasso d'interesse di riferimento al 4,50%, ai massimi da 16 anni.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,116. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,91%. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,12%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,49% a quota +132 punti base, mentre ilsi attesta al 3,50%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,90%, in luce, con un ampio progresso dello 0,87%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,43%., ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,83%, a 33.936 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,84% rispetto alla chiusura precedente. Sale il(+0,99%); con analoga direzione, positivo il(+1,2%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 7,14% (rimbalza dopo il sostegno della holding Lagfin ). Ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,75%.avanza del 3,04%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,53%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,65%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,54%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,53%.di Milano,(+5,81%),(+4,10%),(+3,89%) e(+3,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,38%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,04%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,8%.