Borse europee toniche valutano mosse banche centrali

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Campari

Brunello Cucinelli

Prysmian

Ferrari

Inwit

Terna

Hera

ERG

MFE B

MFE A

Carel Industries

Cementir

Ascopiave

Juventus

IREN

Philogen

(Teleborsa) -, che viene presa d'assalto dagli acquisti, insieme alle borse europee. Avvio sotto i migliori auspici per la borsa di Wall Street, che apre sull'onda degli acquisti, dopo il maxi taglio della Fed che rafforza le aspettative di un atterraggio morbido per l'economia americana. Come da attese, la Bank of England lascia il costo del denaro al 5% e, la Norges Bank, ha mantenuto invariato il tasso d'interesse di riferimento al 4,50%, ai massimi da 16 anni.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,115. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,00%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,01%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +132 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,48%.acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'1,55%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,91%, e effervescente, con un progresso del 2,29%. Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,16% sul; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 36.206 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 19/09/2024 è stato pari a 3,01 miliardi di euro, con un incremento del 26,05%, rispetto ai precedenti 2,39 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,74 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,73 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+9,54%),(+4,53%),(+3,96%) e(+3,79%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,17%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,98%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,96%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,95%.di Milano,(+15,24%),(+14,08%),(+5,03%) e(+4,39%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,39%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,14%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,09%.Tentenna, che cede lo 0,99%.Tra ledi maggior peso:14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -259 Mld $; preced. -241 Mld $)14:30: PhillyFed (atteso -0,8 punti; preced. -7 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 230K unità; preced. 231K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,6%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,5%).